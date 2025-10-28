نجاح سائق في تفادي حادث على طريق البحر الميت

وذكرت الوزارة أن السائق استخدم "مهرب النجاة"، ما أتاح له إيقاف الشاحنة دون وقوع أي إصابات أو أضرار جسيمة.
-
أخبار متعلقة
-
البلقاء التطبيقية تتأهل للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26
-
اختتام فعاليات منتدى أكاديمية الملكة رانيا "التعليم من أجل الغد"
-
وفاة بحادث دهس في عمان
-
حادث سير على طريق المطار
-
وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري
-
اصابات بحادث سير بين باصين في اربد - صور
-
تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس
-
15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم