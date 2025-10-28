نجاح سائق في تفادي حادث على طريق البحر الميت

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن سائق شاحنة نقل متوسطة تمكن من تفادي حادث كبير بعد تعطل نظام الفرامل في شاحنته على طريق البحر الميت.

