الثلاثاء 2025-10-28 11:52 ص
 

نجاح سائق في تفادي حادث على طريق البحر الميت

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن سائق شاحنة نقل متوسطة تمكن من تفادي حادث كبير بعد تعطل نظام الفرامل في شاحنته على طريق البحر الميت.

وذكرت الوزارة أن السائق استخدم "مهرب النجاة"، ما أتاح له إيقاف الشاحنة دون وقوع أي إصابات أو أضرار جسيمة.

 
 
cy

ة

58

