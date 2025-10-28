ميتا تطلق ميزة "المنشورات الشبحية" على ثريدز

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق ميزة جديدة على تطبيق ثريدز تُسمى "المنشورات الشبحية"، حيث تختفي المنشورات تلقائيًا بعد 24 ساعة وتُرسل الردود مباشرة إلى الرسائل الخاصة، دون ظهور الإعجابات أو التعليقات علنًا.

اضافة اعلان



وتهدف الميزة إلى تشجيع المستخدمين على نشر محتوى عفوي بحرية، وتشبه فكرة "القصص" على إنستغرام وفيسبوك، مع تجربة تفاعلية مختلفة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز شعبية ثريدز، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين نحو 400 مليون حتى أغسطس الماضي.