ميتا تطلق ميزة "المنشورات الشبحية" على ثريدز

وتهدف الميزة إلى تشجيع المستخدمين على نشر محتوى عفوي بحرية، وتشبه فكرة "القصص" على إنستغرام وفيسبوك، مع تجربة تفاعلية مختلفة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز شعبية ثريدز، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين نحو 400 مليون حتى أغسطس الماضي.
