إيلون ماسك يطلق منصة "غروكيبيديا" المنافسة لـ ويكيبيديا

الوكيل الإخباري- أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منصة جديدة تسمى "غروكيبيديا"، تديرها شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له "إكس إيه آي"، بهدف منافسة موسوعة ويكيبيديا. وتتميز المنصة بشريط بحث وتصميم مميز، مع محتوى مستمد جزئياً من مقالات ويكيبيديا.

وأكد ماسك أن الإصدار الأول من المنصة سيكون "أفضل بعشر مرات" من ويكيبيديا، رغم ملاحظات المستخدمين حول اقتباس بعض المواد. يأتي ذلك في ظل اتهامات ماسك لوكيبيديا بالانحياز السياسي لصالح التيار اليساري.