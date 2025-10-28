إيلون ماسك يطلق منصة "غروكيبيديا" المنافسة لـ ويكيبيديا

وأكد ماسك أن الإصدار الأول من المنصة سيكون "أفضل بعشر مرات" من ويكيبيديا، رغم ملاحظات المستخدمين حول اقتباس بعض المواد. يأتي ذلك في ظل اتهامات ماسك لوكيبيديا بالانحياز السياسي لصالح التيار اليساري.
