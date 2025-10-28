التربية و"الوطني لتنمية الموارد البشرية" ينظمان ورشات توعوية

واستهدف اللقاء مدراء مديريات التربية والتعليم ورؤساء أقسام الإشراف التربوي ورؤساء أقسام تكنولوجيا التعليم وضباط ارتباط الدراسات الدولية من المشرفين التربويين ومدراء مدارس العينة المشاركة في الدراسة.
وأكد مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة جمعة السعود، أهمية تدريب الطلبة على نماذج اختبارات تحاكي الدراسة الدولية (بيرلس)، ورفع قدراتهم ومهاراتهم في استخدام الحاسوب، لأن تطبيق الدراسة سيكون لهذه الدورة 2026 إلكترونيا، مشيرا إلى أهمية جاهزية البنية الرقمية لتطبيق الدراسة بالتعاون مع الإدارات المعنية.
وتنطلق ورش التوعية بالأساس من جاهزية المدارس والميدان التربوي لتطبيق الدراسات الدولية بيرلس 2026 القرائية للصف الرابع، ودراسة تاليس 2026 التي تركز على البيئة التعليمية وأوضاع الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس، بالإضافة إلى تأكيد الجاهزية والاستعداد لتنفيذ الدراسة.
