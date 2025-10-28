التربية و"الوطني لتنمية الموارد البشرية" ينظمان ورشات توعوية

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ورشات توعوية بالدراسات الدولية (تاليس وبيرلس 2026)، وذلك في ضوء استعداداتها لبدء تطبيق هذه الدراسات الدولية لعام 2026.

اضافة اعلان



واستهدف اللقاء مدراء مديريات التربية والتعليم ورؤساء أقسام الإشراف التربوي ورؤساء أقسام تكنولوجيا التعليم وضباط ارتباط الدراسات الدولية من المشرفين التربويين ومدراء مدارس العينة المشاركة في الدراسة.



وأكد مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة جمعة السعود، أهمية تدريب الطلبة على نماذج اختبارات تحاكي الدراسة الدولية (بيرلس)، ورفع قدراتهم ومهاراتهم في استخدام الحاسوب، لأن تطبيق الدراسة سيكون لهذه الدورة 2026 إلكترونيا، مشيرا إلى أهمية جاهزية البنية الرقمية لتطبيق الدراسة بالتعاون مع الإدارات المعنية.