الثلاثاء 2025-10-28 01:46 م
 

التربية و"الوطني لتنمية الموارد البشرية" ينظمان ورشات توعوية

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-    نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ورشات توعوية بالدراسات الدولية (تاليس وبيرلس 2026)، وذلك في ضوء استعداداتها لبدء تطبيق هذه الدراسات الدولية لعام 2026.

واستهدف اللقاء مدراء مديريات التربية والتعليم ورؤساء أقسام الإشراف التربوي ورؤساء أقسام تكنولوجيا التعليم وضباط ارتباط الدراسات الدولية من المشرفين التربويين ومدراء مدارس العينة المشاركة في الدراسة.


وأكد مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة جمعة السعود، أهمية تدريب الطلبة على نماذج اختبارات تحاكي الدراسة الدولية (بيرلس)، ورفع قدراتهم ومهاراتهم في استخدام الحاسوب، لأن تطبيق الدراسة سيكون لهذه الدورة 2026 إلكترونيا، مشيرا إلى أهمية جاهزية البنية الرقمية لتطبيق الدراسة بالتعاون مع الإدارات المعنية.


وتنطلق ورش التوعية بالأساس من جاهزية المدارس والميدان التربوي لتطبيق الدراسات الدولية بيرلس 2026 القرائية للصف الرابع، ودراسة تاليس 2026 التي تركز على البيئة التعليمية وأوضاع الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس، بالإضافة إلى تأكيد الجاهزية والاستعداد لتنفيذ الدراسة.

 
 
145

بفع

ب

2

