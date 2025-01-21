وصول 100 شاحنة أردنية جديدة إلى المعبر الشمالي لغزة

وأوضحت الهيئة، أن القافلة تضم 100 شاحنة وتحمل المساعدات والمواد الغذائية والإغاثية لتوزيعها على الأهل في غزة.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قالت سابقا، إن عدد القوافل التي تم إرسالها لأهلنا في غزة وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وصل إلى 141 قافلة ضمت 5127 شاحنة.
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