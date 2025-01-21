وصول 100 شاحنة أردنية جديدة إلى المعبر الشمالي لغزة

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن 100 شاحنة أردنية جديدة وصلت صباح الثلاثاء، إلى المعبر الشمالي لقطاع غزة.

اضافة اعلان



وأوضحت الهيئة، أن القافلة تضم 100 شاحنة وتحمل المساعدات والمواد الغذائية والإغاثية لتوزيعها على الأهل في غزة.