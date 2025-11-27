سريلانكا: وفاة 31 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة

05:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الخميس، عن وفاة 31 شخصًا على الأقل جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة في جميع أرجاء البلاد خلال الأسبوع الحالي. اضافة اعلان





ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن الهيئة إفادتها اليوم، بأن معظم الضحايا توفّوا في مقاطعة "بادولا" حيث دُفن 16 شخصًا أحياء عندما انهار أحد الجبال على منازلهم.



وأوضحت أن الانهيارات الطينية تسببت في تدمير نحو 400 منزل، كما تم نقل أكثر من 1100 عائلة إلى أماكن إيواء مؤقتة، مشيرة إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار في جميع أنحاء سريلانكا.



كما طالبت السكان المقيمين في مناطق منخفضة بالانتقال إلى مناطق أعلى.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق.

