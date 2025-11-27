مدير الإحصاءات العامة: إجراء التعداد السكاني العام المقبل بكلفة 24 مليون دينار

وقال فريحات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الدائرة استكاعت توفير 24 مليون دينار لإجراء التعداد.
وأضاف أن مرحلة الحصر وعدّ السكان وزيارة كل البيوت في كافة المحافظات خلال العام المقبل.
وأشار فريحات إلى وجود نحو 24 ألف مربع سكني في المملكة، وكل مربع منها يتواجد فيه نحو 100-150 منزلا.
