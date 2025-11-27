مدير الإحصاءات العامة: إجراء التعداد السكاني العام المقبل بكلفة 24 مليون دينار

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات عن إجراء التعداد السكاني خلال العام المقبل.



وقال فريحات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الدائرة استكاعت توفير 24 مليون دينار لإجراء التعداد.



وأضاف أن مرحلة الحصر وعدّ السكان وزيارة كل البيوت في كافة المحافظات خلال العام المقبل.



وأشار فريحات إلى وجود نحو 24 ألف مربع سكني في المملكة، وكل مربع منها يتواجد فيه نحو 100-150 منزلا.

وبيّن أن عدد الباحثين الإحصائيين خلال التعداد المقبل سيقدر بنحو 8 آلاف شخص، وقد يكونوا من المعلمين أو طلبة الجامعات.