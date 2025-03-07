وفاة امرأة عشرينية جراء مداهمة السيول لها في لواء الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- توفيت امرأة عشرينية من جنسية عربية، فيما نجا شقيقها الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك جراء مداهمة السيول لهما في منطقة السمار جنوبي لواء الأغوار الجنوبية.

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وقال محافظ الكرك قبلان الشريف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أثناء تفقده موقع مداهمة المياه، اليوم الجمعة، بحضور مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، ورئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات، إن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية هرعت على الفور إلى موقع مداهمة المياه، ونفذت عمليات إنقاذ فورية، حيث تمكنت من إنقاذ الطفل فيما فارقت المرأة الحياة.