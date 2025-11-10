الإثنين 2025-11-10 08:31 ص
 

وفاة بحادث تدهور مركبة في الشيدية

الدفاع المدني
 
الإثنين، 10-11-2025 07:43 ص

الوكيل الإخباري-   وقع مساء الأحد حادث تدهور مركبة في منطقة الشيدية، وتحديداً بعد مثلث الدوريات باتجاه الجفر، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" أن الحادث نتج عنه وفاة سائق المركبة.

 
 
