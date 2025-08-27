وفاة فتى برصاصة بالخطأ أطلقها والده جنوب عمان

07:01 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الأمن العام إن فتى يبلغ من العمر 12 عاماً أُسعف مساء اليوم إلى المستشفى إثر إصابته بعيار ناري أطلقه والده بالخطأ أثناء وجودهما داخل منزلهما جنوب العاصمة، وما لبث أن فارق الحياة.





وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على الوالد وضبط السلاح المستخدم، وما تزال التحقيقات جارية.