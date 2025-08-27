الأربعاء 2025-08-27 08:40 م
 

وفاة فتى برصاصة بالخطأ أطلقها والده جنوب عمان

الأربعاء، 27-08-2025 07:01 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم الأمن العام إن فتى يبلغ من العمر 12 عاماً أُسعف مساء اليوم إلى المستشفى إثر إصابته بعيار ناري أطلقه والده بالخطأ أثناء وجودهما داخل منزلهما جنوب العاصمة، وما لبث أن فارق الحياة. اضافة اعلان


وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على الوالد وضبط السلاح المستخدم، وما تزال التحقيقات جارية.
 
 
