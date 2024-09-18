وفاة وإصابة بتدهور مركبة قبل جسر النعيمة

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الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب آخر ، إثر تدهور مركبة على طريق اربد وتحديدا ما قبل جسر النعيمة باتجاه الشمال فجر الأربعاء. اضافة اعلان





وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام الأربعاء، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة حيث انزلقت المركبة وفقد السائق السيطرة عليها ما أدى الى تدهورها وإصابة شخصين، تم اسعافهما بواسطة كوادر الدفاع المدني الى مستشفى الملك المؤسس وما لبث ان فارق أحدهما الحياة.



