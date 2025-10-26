وفد أممي يزور محمية العقبة البحرية

الوكيل الإخباري- زار وفد من المجلس التنفيذي للأمم المتحدة أمس السبت، محمية العقبة البحرية أول محمية بحرية في الأردن، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود الوطنية المبذولة في حماية البيئة البحرية وتعزيز مفاهيم الاستدامة والتنوع الحيوي في خليج العقبة.

