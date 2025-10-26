الأحد 2025-10-26 10:53 ص
 

وفد أممي يزور محمية العقبة البحرية

الوكيل الإخباري- تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
العقبة
 
الأحد، 26-10-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-    زار وفد من المجلس التنفيذي للأمم المتحدة أمس السبت، محمية العقبة البحرية أول محمية بحرية في الأردن، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود الوطنية المبذولة في حماية البيئة البحرية وتعزيز مفاهيم الاستدامة والتنوع الحيوي في خليج العقبة.

واستعرض مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، خلال استقباله الوفد بحضور مدير محمية العقبة ناصر الزوايدة، برامج ومشروعات المحمية المنفذة بالشراكة بين سلطة منطقة العقبة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وسبل تعزيز استدامة النظم البيئية البحرية، وتمكين المجتمعات المحلية لا سيما النساء والشباب، إضافة إلى توسيع فرص الاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة.

 
 
