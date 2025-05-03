وفد اقتصادي أردني يزور إسبانيا الاثنين المقبل

وتنظم الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية( جيبا) بالتعاون مع غرفتي تجارة إسبانيا ومدريد، وبدعم من سفارة إسبانيا لدى المملكة.
ويضم الوفد مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الأردنية العاملة في قطاعات حيوية مثل السياحة، الصحة، الطاقة المتجددة، تقنيات البيئة والمياه، الصناعات الغذائية، الزراعة، والتعدين.
ويسعى الوفد الذي يرأسه رئيس (جيبا) علي مراد، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وإسبانيا، عبر عقد سلسلة لقاءات عمل ثنائية وتنظيم فعاليات متخصصة في مقر غرفة تجارة مدريد لبناء شبكة علاقات جديدة واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون في المجالات ذات الأولوية.
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