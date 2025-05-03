وفد اقتصادي أردني يزور إسبانيا الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- يبدأ وفد اقتصادي أردني زيارة إلى إسبانيا الاثنين المقبل بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة آفاق العمل المشترك بين القطاع الخاص في الأردن وإسبانيا في عدة قطاعات استراتيجية.

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وتنظم الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية( جيبا) بالتعاون مع غرفتي تجارة إسبانيا ومدريد، وبدعم من سفارة إسبانيا لدى المملكة.



ويضم الوفد مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الأردنية العاملة في قطاعات حيوية مثل السياحة، الصحة، الطاقة المتجددة، تقنيات البيئة والمياه، الصناعات الغذائية، الزراعة، والتعدين.