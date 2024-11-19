وفد عسكري تشيكي يزور مركز تدريب المرأة العسكرية

الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري تشيكي، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب المرأة العسكرية، وكان في استقبالهم مدير شؤون المرأة العسكرية وآمر المركز.

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واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول الدور الذي يقوم به المركز في تأهيل وتدريب الضابطات وضابطات صف القوات المسلحة، وصولاً لأعلى درجات التميز والإبداع.