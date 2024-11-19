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وفد عسكري تشيكي يزور مركز تدريب المرأة العسكرية

وفد عسكري تشيكي يزور مركز تدريب المرأة العسكرية
وفد عسكري تشيكي يزور مركز تدريب المرأة العسكرية
الثلاثاء، 19-11-2024 08:30 م

الوكيل الإخباري-    زار وفد عسكري تشيكي، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب المرأة العسكرية، وكان في استقبالهم مدير شؤون المرأة العسكرية وآمر المركز.

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واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول الدور الذي يقوم به المركز في تأهيل وتدريب الضابطات وضابطات صف القوات المسلحة، وصولاً لأعلى درجات التميز والإبداع.


وجال الوفد في مرافق وأقسام المركز للاطلاع على الدور الذي يقوم به، مشيداً بالجهود التي يبذلها المركز في تطوير العملية التدريبية للمرأة العسكرية في القوات المسلحة.

 
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