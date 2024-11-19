وفد عسكري تشيكي يزور مركز تدريب المرأة العسكرية

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول الدور الذي يقوم به المركز في تأهيل وتدريب الضابطات وضابطات صف القوات المسلحة، وصولاً لأعلى درجات التميز والإبداع.
وجال الوفد في مرافق وأقسام المركز للاطلاع على الدور الذي يقوم به، مشيداً بالجهود التي يبذلها المركز في تطوير العملية التدريبية للمرأة العسكرية في القوات المسلحة.
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