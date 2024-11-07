10.5 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتنفيذ شبكات مياه في جرش ​

واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة مع ما يعانيه الواقع المائي من صعوبات في ظل استمرار أزمة اللجوء خاصة في المناطق الشمالية، داعيا إلى تركيز الدعم للدول ذات الشح المائي والمستضيفة للاجئين في هذه الظروف الاستثنائية التي أضحى الأردن بها من أكثر الدول في المنطقة والعالم تأثرا بشح المياه وتحدياتها موضحا أن الأردن تبنى عدة خطط وبرامج لتحسين التزويد المائي في عدد من المناطق.
واستعرض الجهود التي يبذلها قطاع المياه وناجح تجربته في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها وكذلك التجربة الأردنية في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر جديد للأغراض الاقتصادية حيث يعد الأردن من أكثر الدول استخداما لهذه المياه بكفاءة عالية.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط بئرين مخالفين وردمهما في الرمثا والزرقاء
-
حريق ضخم يبتلع خيام في شفا بدران
-
الحكومة تكشف عن قرارات لتوفير حياة أفضل للأردنيين
-
شاهد - الأمن ينشر فيديو مؤثر.. نهاية مؤلمة لبداية مفرحة
-
الدويري نقيباً للمقاولين
-
"288 الف مشارك" أرقام قياسية يحققها برنامج أردننا جنة خلال 10 اشهر
-
وزير العمل المصري يدعو عمال بلاده في المملكة للالتزام بالقرارات الأردنية الجديدة
-
دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى