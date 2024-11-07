10.5 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتنفيذ شبكات مياه في جرش ​

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مذكرة تفاهم مع مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) كيم سويونج لتمويل إعداد التصاميم والتنفيذ لمشروع إعادة تأهيل وتحديث شبكات المياه في منطقة النسيم / محافظة جرش بقيمة 10.5 مليون دولار ممولة كمنحة بنسبة (100%) من الوكالة الكورية.

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