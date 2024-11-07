 
الخميس 2024-11-07 02:04 م
 

10.5 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتنفيذ شبكات مياه في جرش ​

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الخميس، 07-11-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مذكرة تفاهم مع مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) كيم سويونج لتمويل إعداد التصاميم والتنفيذ لمشروع إعادة تأهيل وتحديث شبكات المياه في منطقة النسيم / محافظة جرش بقيمة 10.5 مليون دولار ممولة كمنحة بنسبة (100%) من الوكالة الكورية. 

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واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة مع ما يعانيه الواقع المائي من صعوبات في ظل استمرار أزمة اللجوء خاصة في المناطق الشمالية، داعيا إلى تركيز الدعم للدول ذات الشح المائي والمستضيفة للاجئين في هذه الظروف الاستثنائية التي أضحى الأردن بها من أكثر الدول في المنطقة والعالم تأثرا بشح المياه وتحدياتها موضحا أن الأردن تبنى عدة خطط وبرامج  لتحسين التزويد المائي في عدد من المناطق. 

واستعرض  الجهود التي يبذلها قطاع المياه وناجح تجربته في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها وكذلك التجربة الأردنية في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر جديد للأغراض الاقتصادية حيث يعد الأردن من أكثر الدول استخداما لهذه المياه بكفاءة عالية.

 
gnews

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