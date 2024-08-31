1239طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 785 طنا، و311 طن فواكه و 24 طن ورقيات، و95 طنا ما بين فواكه وخضار، و24 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 13-25 قرشا، البصل الناشف 25-35، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 35-50، البندورة 13-30، الخيار 15-25، والزهرة 30-50 قرشا.
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