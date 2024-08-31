 
السبت 2024-08-31 02:58 م
 

 

1239طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
السبت، 31-08-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1239 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 785 طنا، و311 طن فواكه و 24 طن ورقيات، و95 طنا ما بين فواكه وخضار، و24 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 13-25 قرشا، البصل الناشف 25-35، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 35-50، البندورة 13-30، الخيار 15-25، والزهرة 30-50 قرشا.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة دراسة: ألعاب الفيديو مفيدة للصحة العقلية بشرط

من الأعمال | من المصدر

أخبار محلية بدء العمل بصيانة "الصحراوي" من المريغة لغاية راس النقب

مجمع ناصر الطبي

فلسطين نقل 27 شهيدا لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس منذ فجر اليوم

تعبيرية

أخبار محلية طالب أردني يفوز بذهبية في مسابقة يوم المخترعين الإندونيسي

تعبيرية

تكنولوجيا ناسا تستبعد رائدتي فضاء من رحلة إلى محطة الفضاء الدولية

شعار سوفكس

أخبار محلية انطلاق فعاليات "سوفكس 2024" في العقبة الثلاثاء المقبل

شركة زين

أخبار الشركات "زين" تتبرع للمستشفيات الميدانية الاردنية بغزة بأجهزة متطورة لعلاج الجروح

أدخنة متصاعدة من مبنى إداري في موسكو جراء حريق

عربي ودولي حريق في مبنى إداري وسط موسكو



 


الأكثر مشاهدة