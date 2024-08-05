15.5 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الوكيل الإخباري- التقى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، اليوم الاثنين، رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي، بحضور عدد من أعضاء الملتقى ومدراء الصندوق.



وقال رئيس الصندوق، إن هذا اللقاء يأتي لفتح قنوات تواصل وتعاون مؤسسي بين الصندوق والمغتربين الأردنيين الذي يشكلون ركن زاوية هام في الاقتصاد الوطني، من خلال استثماراتهم في الاقتصاد الأردني ومساهمتهم في رفد اقتصاد الدول الشقيقة والصديقة بالعلم والخبرات.



وبيّن دور صندوق الاستثمار في تعزيز متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي، من خلال إقامة وإدارة استثمارات مجدية تتوزع قطاعياً وجغرافياً على مساحة الوطن، وأثر هذه الاستثمارات اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ومؤسسياً على المملكة ككل.



وأضاف أن الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيّن في الاقتصاد الأردني، يعمل ضمن إطار رؤى التحديث الوطني الشامل لتعزيز مفهوم الاستثمار المسؤول والمستدام والذي ينعكس إيجاباً على جميع القطاعات الاقتصادية، ويسهم في خلق بيئة أعمال تعزز مكانة الأردن كمركز اقتصادي رائد وجاذب في المنطقة.



وأشار إلى ارتفاع موجودات الصندوق لتصل إلى 15.5 مليار دينار نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي، وتحقيق أرباح بلغت حوالي 514 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، بارتفاع نسبته 15 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.



وتم استعراض شراكات الصندوق مع القطاع الخاص في قطاعات عديدة أبرزها البنوك، التعدين، السياحة، الصناعات الدوائية، الاتصالات، التطوير العقاري، الزراعة، المناطق التنموية، ومشاريع التأجير التمويلي في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية.