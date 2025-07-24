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20 قضية إثبات نسب ما زالت منظورة أمام المحاكم

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   قالت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال الأردنية، رنا الزعبي، الخميس، إنه تم إثبات نسب 23 طفلًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما لا تزال 20 قضية منظورة أمام المحاكم.اضافة اعلان


وأشارت الزعبي، إلى أن بعض العائلات لا ترغب في فتح ملفات إثبات النسب، معتبرةً أن ذلك غير منصف للشباب والشابات الذين يعانون من هذا الوضع، في حين أن عائلات أخرى تقبّلت الأمر، وعملت على إجراء فحص الحمض النووي (DNA).

وأضافت أن الجمعية تفكّر حاليًا في منح الأطفال المحتضنين أسماء عائلات العائلات الحاضنة، ما يمنحهم هوية ويُشعرهم بالفخر.
 
 
gnews

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