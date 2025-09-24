2334 مراجعا طبيا خلال 72 ساعة في المستشفى الأردني الميداني بنابلس

وقال قائد قوة المستشفى: "إنه جرى اليوم البدء باستقبال المرضى والمراجعين، وذلك في إطار الرسالة الإنسانية والطبية التي تحملها الكوادر الصحية"، مؤكداً أن المستشفى يعمل بكل ما لديه من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في مدينة نابلس والمناطق المجاورة لها.
واستقبل المستشفى خلال الأيام الثلاثة الماضية 2334 حالة طبية تضمنت عمليات صغرى وأمراضا مزمنة وفحوصات مخبرية وحالات طارئة باطنية، من خلال عيادات متخصصة لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.
ويضم المستشفى عيادات طبية من مختلف التخصصات، عيادة أطفال، ونسائية، وعيون، وأذنية، وأسنان، وطب عام، بالإضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وصغرى وغرفتي عناية حثيثة ومختبر للأشعة والتعقيم وصيدلية، بإشراف كادر طبي مؤهل يضم أطباء وممرضين بالإضافة إلى المهن الطبية المساندة.
وعبّر الأهالي عن شكرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني مؤكدين أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
