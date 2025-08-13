4 ملايين زائر للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد زوار الأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار وصل عدد السياح القادمين للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي قرابة 4 ملايين زائر مقارنة مع 3.4 ملايين زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.