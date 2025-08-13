4 ملايين زائر للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي

ووفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار وصل عدد السياح القادمين للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي قرابة 4 ملايين زائر مقارنة مع 3.4 ملايين زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر الجنسيات التي قدمت إلى الأردن خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي هي الجنسيات العربية التي وصل عددها إلى قرابة مليوني زائر تلتها الجنسيات الأوروبية بواقع 500 ألف وتلتها الجنسيات من دول آسيا وبواقع 150 ألف زائر.
