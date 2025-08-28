الخميس 2025-08-28 03:16 م
 

43 محاميا يؤدون اليمين القانونية

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
الخميس، 28-08-2025 02:42 م

الوكيل الإخباري-   أدى 43 محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

 
 
