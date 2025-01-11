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4842 طن خضار وفواكه وورقيات في السوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 11-01-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 4842 طنا، منها 2908 طن خضار، و 1703 طن فواكه، و 230 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً أسعار الخضار والفواكه كما وردت في النشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي اليوم السبت:


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