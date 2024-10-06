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5 مليارات دينار التداول العقاري في الأردن منذ مطلع 2024

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 06-10-2024 10:32 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 5 مليارات دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى انخفاضه بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.اضافة اعلان


ووفق التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 639 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفاض بلغت نسبته 10% مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت قيمة إيرادات الدائرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 193 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمتها خلال الشهر الماضي بنسبة 24% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و2% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 25.5 مليون دينار.

التقرير، أشار إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 8%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 10% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 8% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و19% مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 157 مليون دينار.

فيما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر الماضي، بنسبة 17% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي، إذ بلغت 21 مليون دينار.

وأوضح التقرير، أن حركة بيع العقار في الأردن انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5%، إذ انخفضت بيوعات الشقق أقل من 1%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 1%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 17% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفق التقرير، الذي وصل "المملكة" نسخة منه.

وبين التقرير أن بيوعات الشقق ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، وانخفضت بنسبة 19% مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و17% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
 
gnews

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