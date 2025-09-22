الإثنين 2025-09-22 07:19 م
 

60 باحثا من "العلوم والتكنولوجيا " ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

60 باحثا من "العلوم والتكنولوجيا " ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم
60 باحثا من "العلوم والتكنولوجيا " ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم
 
الإثنين، 22-09-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري-  أدرج 60 باحثا من أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن أعلى 2 بالمئة من العلماء على مستوى العالم، وفقا لقاعدة بيانات جامعة ستانفورد الأميركية ودار النشر العالمية "إلسيفير" للعام 2025.اضافة اعلان


و أعرب رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، عن اعتزازه بتصدر أكاديميي "العلوم والتكنولوجيا" قائمة الباحثين المرموقين عالميًا في تصنيف ستانفورد على المستوى المحلي، مؤكدا أن ذلك يعكس نهج الجامعة المؤسسي في تعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم كوادرها الأكاديمية ويشكل دافعًا لاستمرار التميز والابتكار.

وقال إن هذا الإنجاز يؤكّد دور الجامعة الفاعل في إنتاج معرفة رصينة تُحدث أثرًا ملموسًا في دفع عجلة التقدم البحثي العلمي على المستويات كافة.

من جانبها، أكدت عميدة البحث العلمي الدكتورة هيام الدلكي، أن هذا التميز يعكس جدية التوجهات البحثية في الجامعة وأن البحث العلمي يحظى بمكانة رفيعة ضمن أولويات الجامعة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن بحسب التسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن بحسب التسعيرة الثانية

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده

أخبار محلية الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده

لأول مرة في الأردن .. مزاد علني تخصص كامل عوائده لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي

أخبار محلية لأول مرة في الأردن .. مزاد علني تخصص كامل عوائده لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي

70 عاما على انضمام الأردن للأمم المتحدة: حضور ملكي مؤثر ومبادرات إنسانية

أخبار محلية 70 عاما على انضمام الأردن للأمم المتحدة: حضور ملكي مؤثر ومبادرات إنسانية

أمانة عمّان تطلق برنامج "قادة المستقبل"

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق برنامج "قادة المستقبل"

وفد سوري يزور دائرة العطاءات الحكومية

أخبار محلية وفد سوري يزور دائرة العطاءات الحكومية

نقابة الموانئ بالتعاون مع اتحاد عمال النقل تنظم ورشة حول تمكين القيادات النقابية

أخبار محلية نقابة الموانئ بالتعاون مع اتحاد عمال النقل تنظم ورشة حول تمكين القيادات النقابية

إعادة تشغيل مطار عمان المدني قبل نهاية العام

أخبار محلية إعادة تشغيل مطار عمان المدني قبل نهاية العام



 
 





الأكثر مشاهدة