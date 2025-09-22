60 باحثا من "العلوم والتكنولوجيا " ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

05:43 م

الوكيل الإخباري- أدرج 60 باحثا من أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن أعلى 2 بالمئة من العلماء على مستوى العالم، وفقا لقاعدة بيانات جامعة ستانفورد الأميركية ودار النشر العالمية "إلسيفير" للعام 2025. اضافة اعلان





و أعرب رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، عن اعتزازه بتصدر أكاديميي "العلوم والتكنولوجيا" قائمة الباحثين المرموقين عالميًا في تصنيف ستانفورد على المستوى المحلي، مؤكدا أن ذلك يعكس نهج الجامعة المؤسسي في تعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم كوادرها الأكاديمية ويشكل دافعًا لاستمرار التميز والابتكار.



وقال إن هذا الإنجاز يؤكّد دور الجامعة الفاعل في إنتاج معرفة رصينة تُحدث أثرًا ملموسًا في دفع عجلة التقدم البحثي العلمي على المستويات كافة.



من جانبها، أكدت عميدة البحث العلمي الدكتورة هيام الدلكي، أن هذا التميز يعكس جدية التوجهات البحثية في الجامعة وأن البحث العلمي يحظى بمكانة رفيعة ضمن أولويات الجامعة

