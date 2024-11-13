611 محطة شحن لمركبات حاصلة على تصريح إنشاء وتنتظر الترخيص

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأربعاء، أنه بإمكان أي مشترك التقدم بطلب للحصول على محطة شحن عامة أو خاصة من الهيئة لشحن المركبات الكهربائية.

اضافة اعلان



وأوضحت الهيئة أنه بإمكان أي شخص التقدم بطلب للهيئة لغايات إنشاء محطة شحن عامة، سواء داخل محطة محروقات أو خارجها بموقع مستقل ومناسب وفقاً لشروط الترخيص، أو إنشاء محطة شحن خاصة في مكان سكنه أو عمله بحيث لا تكون مخصصة لأغراض البيع، وذلك بعد التأكد من توافر موقع مناسب للمحطة واستيفاء جميع الشروط ومتطلبات السلامة العامة.



وكشفت عن وجود 107 محطات لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف المناطق، منها 85 محطة عامة و22 محطة خاصة، بالإضافة إلى 611 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وتنتظر استكمال إجراءات الترخيص.



وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من خلال دورها، منح تصاريح الإنشاء ورخص تشغيل محطات الشحن وفقاً للتعليمات المنظمة لأنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية.