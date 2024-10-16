624 الف دينار كلفة تزويد المنازل والمواقع المستفيدة من فلس الريف

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور "صالح الخرابشة" قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها 234 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية بلغت 539 الف دينار.

اضافة اعلان

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة اقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات وقال انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 141 الف دينار.



كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني بكلفة بلغت 173 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية( منزل واحد) الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 75 الف دينار.



ووفق المهندس هشام المومني شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة اجمالية بلغت 18 الف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 11 الف دينار، وذلك ايماناً من الوزارة بدورها في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.



وتشمل الفئات الموافق عليها انارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 21 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.



كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وفقا للأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة ان توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 28 الف دينار.



واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة ابارا ارتوازية الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت الكلفة الاجمالية 36 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.



وبين المومني ان فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع القطاعات الحكومية و الجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية حيث بلغت كلفتها الاجمالية 16 الف دينار.



وأوضح المومني ان فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 19 ألف دينار.