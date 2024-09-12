697 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي في إربد

وبحسب تقرير أسعار اليومي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والثوم بين 275 و325، والبطاطا بين 35 و55، والبندورة بين 15 و28، والخيار بين 10 و25، والزهرة بين 40 و70 قرشا.
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