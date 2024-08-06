7.788 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات المُتنقلة بالربع الأول من العام

الوكيل الإخباري- بلغ مجموع خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق 798.8 ألف اشتراك، بنسبة انتشار بلغت 33.3 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، فيما سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية FBWA ما نسبته 19 بالمئة، بينما بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية xDSL ما نسبته 12 بالمئة و 69 بالمئة لتقنية الفايبر، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه 548 ألف اشتراك.



وبحسب تقرير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأول من العام الحالي المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 1.249 مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 521 جيجا لكل اشتراك، والتي كانت في مثل هذ الفترة من العام الماضي حوالي 389 جيجا بنسبة نمو بلغت 34 بالمئة.



من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 7.788 مليون اشتراك، موزعة على اشتراكات بما نسبته 62 بالمئة للدفع المسبق و38 بالمئة للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط(الصوت والبيانات) ما نسبته 84 بالمئة، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 16 بالمئة.



وبلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.3 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محلياً و3 بالمئة دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 233 مليون رسالة نصية.



وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 67.3 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي، و 103.6 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15سنة.

كما أشار إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد نمت بشكل ملحوظ، حيث بلغت حوالي 27.8ألف اشتراك مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغ حوالي 12 ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي 128 بالمئة.



وبلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي 610 مليون جيجا بايت، بمتوسط شهري بلغ 26 جيجا لكل اشتراك، والتي كانت في مثل هذ الفترة من العام الماضي حوالي 19 جيجا، بنسبة نمو بلغت 37 بالمئة.



ووفقاً للتقرير، بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي 493.7 ألف مشترك للربع الأول، وحصد القطاع المنزلي على ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي وما نسبته 33 بالمئة للقطاع التجاري.



وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 9.7 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 87 بالمئة، و13بالمئة دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.