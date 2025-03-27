%70 من التعيينات الحكومية لعام 2025 عن طريق الإعلان المفتوح

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، الخميس، عن إصدار الكشف التنافسي الأساسي لمخزون طلبات التوظيف الذي سيتم اعتماده بتعبئة 30% من شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2025.

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وأضاف النهار خلال مؤتمر صحفي، أن باقي التعيينات ستكون من خلال التنافس المفتوح وفق الإعلانات التي تصدر عن الدوائر الحكومية على المواقع الإلكترونية للدوائر وموقع الإعلانات الحكومية بالإضافة إلى الصحف اليومية.



وبين أنه بإمكان أصحاب الطلبات في المخزون، التقدم على الوظائف المعلن عنها في حال مطابقتهم لشروط إشغالها بغض النظر عن دورهم وترتيبهم التنافسي لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة.



وأشار النهار إلى أن التحولات الجذرية التي شهدتها منظومة الموارد البشرية وفق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، ستوقف العمل بنظام المخزون بشكل كلي، والتحول بشكل كامل إلى الإعلان المفتوح بصدور جدول التشكيلات لعام 2027، وتصبح كافة التعيينات من خلال التنافس الحر وعلى أساس الكفايات والمؤهلات، مشيراً إلى أنه سنداً لنظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته فقد توقفت هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقاً) عن استقبال أية طلبات توظيف جديدة اعتبارا من نهاية تشرين ثاني لعام 2023، وبالتالي فإن المخزون يقتصر على من لديهم طلبات توظيف قبل ذلك التاريخ.



وحول خصائص وإحصائيات مخزون طالبي التوظيف، بين النهار أنه يتضمن حوالي 465 ألف شخص من الراغبين بالحصول على وظيفة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبانخفاض يقارب 20 ألف طلب عن عام 2024 الذي يعزى إلى التغييرات التي طرأت على المخزون نتيجة التعيينات في مختلف القطاعات، والاستنكافات أو عدم تحقيق شروط قبول الطلبات وفق أحكام النظام، منوها بأن مخزون طلبات التوظيف لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن إحصائيات البطالة أو عدد المتعطلين عن العمل، حيث إن أكثر من (40%) من أصحاب الطلبات لديهم قيود في سجلات الضمان الاجتماعي مما يعني أنهم يعملون في القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى المختلفة، لكن تبقى لهم الأحقية في التنافس للحصول على وظائف في القطاع العام.



وتابع النهار أن الغالبية العظمى من طلبات التوظيف تعود للإناث بنسبة تزيد عن 70%، فيما شكلت طلبات التوظيف للحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى نسبة 87% وباقي الطلبات لحاملي درجة الدبلوم الشامل، وتركزت الطلبات في العاصمة عمّان بنسبة وصلت إلى 29% تلتها محافظة إربد بنسبة 24% ثم الزرقاء بنسبة 12% وتوزعت باقي الطلبات على بقية المحافظات والبوادي.



وأضاف أنه اعتباراً من مساء الخميس الموافق 27 آذار الحالي بإمكان أصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن أدوارهم التنافسية للعام الحالي من خلال موقع هيئة الخدمة والإدارة العامة الإلكتروني، أو مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080).



وأشار أنه وتعزيزا لمبادئ المكاشفة والشفافية، فقد قامت الهيئة سابقا بنشر الكشف التنافسي الأولي التجريبي للعام 2025 خلال الفترة (5 - 13 آذار 2025 ) ولمدة 8 أيام على موقعها الإلكتروني وعلى كافة المنصات الرقمية التابعة للهيئة والقنوات المختلفة (المرئي والمقروء والمسموع )، من أجل إطلاع مقدمي الطلبات على بياناتهم وتدقيقها، وخاصة تلك المتعلقة برقم الهاتف، ومكان الإقامة الفعلية، والمؤهل العلمي وإرسال الملاحظات عليها للهيئة - إن وجدت - ، من خلال رابط الملاحظات المدرج على شاشة الاستعلام عن الكشف التجريبي وبشكل مؤتمت بالكامل ودون الحاجة للحضور الشخصي إلى الهيئة، حيث تم تطوير الخدمة الإلكترونية لغايات تحديث الكشف التنافسي لهذا العام بهدف توفير الوقت والجهد على طالب التوظيف.



وأكد النهار أن طالب التوظيف يتحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة في الكشف، وبين أنه قد تم استقبال نحو ( 2875 ) ملاحظة خلال فترة عرض الكشف التجريبي، وتمت دراستها من قبل لجنة فنية مختصة شكلت لهذه الغاية وعكسها على الكشف الأساسي.