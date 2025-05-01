75 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع تحديث شبكات المياه في غرب إربد

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تحديث شبكات المياه في قرى وبلدات غرب إربد، الذي تنفذه شركة مياه اليرموك والممول من مخصصات مجلس محافظة إربد، 75 بالمئة، وفق عضو مجلس المحافظة الدكتور أحمد معابرة.

اضافة اعلان



وقال المعابرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع المخصص له مبلغ 201 ألف دينار ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الماضي، جاء إثر الحاجة الماسة لتحسين التزويد المائي والحد من شكاوى المواطنين، ويشمل تحديث خطوط المياه القديمة في بلدات كفر يوبا وسوم وزحر ودوقرا وهام وجمحا وكفر رحتا.



وأشار إلى أنه جرى تخصيص مبلغ 50 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي لغاية استكمال المشروع، لافتًا إلى أنه سيجري طرح عطاء قريبًا من قبل شركة مياه اليرموك لهذا الغرض.