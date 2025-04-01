85 بالمئة نسبة الأشغال في محمية غابات عجلون

الوكيل الإخباري- وصلت نسبة الأشغال للمبيت في أكواخ محمية غابات عجلون خلال عطلة عيد الفطر يومي الاثنين و الثلاثاء إلى أكثر من 85 بالمئة.

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وقال المشرف الإداري في المحمية عدي القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحمية استقبلت خلال عطلة العيد أعدادًا كبيرة من الزوار وما زالت تشهد تزايدًا في الإقبال، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية على المطاعم وألعاب المغامرة تجاوزت 80 بالمئة.