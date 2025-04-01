85 بالمئة نسبة الأشغال في محمية غابات عجلون

وقال المشرف الإداري في المحمية عدي القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحمية استقبلت خلال عطلة العيد أعدادًا كبيرة من الزوار وما زالت تشهد تزايدًا في الإقبال، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية على المطاعم وألعاب المغامرة تجاوزت 80 بالمئة.
وأضاف، أن الإقبال الكبير يعكس المكانة السياحية المتميزة لعجلون، خاصة مع توفر الخدمات والتجهيزات التي تلبي احتياجات الزوار في المحمية، مشيرًا إلى أنه مع بدء الموسم السياحي في عجلون عملت المحمية على توفير التجهيزات اللازمة من أعمال تطوير وصيانه وأثاث لاستقبال الزوار خلال فترة عيد الفطر والربيع.
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