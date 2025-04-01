الثلاثاء 2025-04-01 08:16 م
 

85 بالمئة نسبة الأشغال في محمية غابات عجلون

عجلون
عجلون
 
الثلاثاء، 01-04-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري-   وصلت نسبة الأشغال للمبيت في أكواخ محمية غابات عجلون خلال عطلة عيد الفطر يومي الاثنين و الثلاثاء إلى أكثر من 85 بالمئة.

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وقال المشرف الإداري في المحمية عدي القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحمية استقبلت خلال عطلة العيد أعدادًا كبيرة من الزوار وما زالت تشهد تزايدًا في الإقبال، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية على المطاعم وألعاب المغامرة تجاوزت 80 بالمئة.


وأضاف، أن الإقبال الكبير يعكس المكانة السياحية المتميزة لعجلون، خاصة مع توفر الخدمات والتجهيزات التي تلبي احتياجات الزوار في المحمية، مشيرًا إلى أنه مع بدء الموسم السياحي في عجلون عملت المحمية على توفير التجهيزات اللازمة من أعمال تطوير وصيانه وأثاث لاستقبال الزوار خلال فترة عيد الفطر والربيع.

 
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