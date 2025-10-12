وأفاد الاستطلاع بأن 95% من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم ويعتقدون بأنها ستسهم في ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام.
وأعلنت الحكومة في آب الماضي، إعادة تفعيل خدمة العلم، الذي جاء بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمتابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان.
