الأحد 2025-10-12 03:07 م
 

95 % من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 12-10-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأحد، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه بعد مرور عام على تشكيل حكومة جعفر حسان وبعض القضايا الراهنة.اضافة اعلان


وأفاد الاستطلاع بأن 95% من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم ويعتقدون بأنها ستسهم في ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام.

وأعلنت الحكومة في آب الماضي، إعادة تفعيل خدمة العلم، الذي جاء بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمتابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

أخبار محلية عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

نت

فيديو منوع عندما يفكر الفنان خارج الصندوق

96

فيديو منوع مقطع مقلق لمنتجات يمكن تبديل تاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون عليها !

5

فيديو منوع هكذا يمكنك الخروج بالسيارة بشكل صحيح من مكان ضيق

الدكتور علي ذياب

مناسبات تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

5

تكنولوجيا استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

لا

تكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر

عربي ودولي الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر



 
 





الأكثر مشاهدة