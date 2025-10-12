01:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749529 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأحد، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه بعد مرور عام على تشكيل حكومة جعفر حسان وبعض القضايا الراهنة. اضافة اعلان





وأفاد الاستطلاع بأن 95% من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم ويعتقدون بأنها ستسهم في ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام.



وأعلنت الحكومة في آب الماضي، إعادة تفعيل خدمة العلم، الذي جاء بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمتابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان.