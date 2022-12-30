آثار عجلون تستكمل أعمال ترميم المطل السفلي للقلعة

الوكيل الاخباري - استكملت مديرية آثار محافظة عجلون أعمال الترميم والصيانة للمطل السفلي في القلعة لتهيئته أمام الزوار والسياح.

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وقال مدير الآثار الدكتور إسماعيل ملحم، إن أعمال الترميم للمطل جاءت من أجل استثماره في التنمية السياحية، خصوصا بعد توقفه لسنوات طويلة، مبينا أن الصيانة تأتي ضمن خطط المديرية المستمرة لإبراز المكنونات السياحية التي تزخر بها عجلون .



وأشار إلى أن أعمال الصيانة اشتملت على إضافة وحدات حمايـة والتبليط وإزالة الأنقاض والانهيارات والتنظيف وترميم جزء من سقف ممر الدرج الرئيس الداخلي في القلعة ووصله بالأخر لتسهيل الحركة.



وبين، أن أعمال الترميم والصيانة مستمرة للعديد من المواقع الأثرية في المحافظة من خلال كوادر مدربة ومؤهله، بالإضافة إلى الفرص التي تتيحها لتشغيل المتعطلين على نظام المشاريع بهدف الحفاظ على الإرث التاريخي لهذه المواقع لتكون وجهة سياحية وتساهم في إطالة مدة إقامة الزائر .