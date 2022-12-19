إطلاق المرحلة التشغيلية الأولى لتلفريك عجلون

الوكيل الإخباري - أطلقت اليوم الاثنين المرحلة التشغيلية الاولى لتلفريك عجلون، بحسب ما أعلنت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري.

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وقالت الحياري إن عملية التشغيل الأولية التي تسبق الافتتاح الرسمي للمشروع، انحصرت على موظفي عدد من الجهات الحكومية والرسمية بما فيها محافظة عجلون، وبلدية عجلون، الدفاع مدني، مديرية سياحة عجلون، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.



واشارت الحياري خلال الإطلاق، الى انه واعتبارا من اليوم وللمرة الأولى سيرى المواطنون وزوار المحافظة والسياح كبائن التلفريك بحلتها الكاملة على حبل التلفريك الى حين الافتتاح الرسمي، لتصبح بذلك معلما سياحيا نوعيا جديدا يعانق سماء وغابات عجلون بجمالها وسيعزز مكانة المحافظة على الخريطة الاستثمارية والسياحية للمملكة.



وتعتبر كبائن التلفريك المكون الرئيسي لمنظومة التلفريك وعنصر الجذب الأساسي فيها ويبلغ عدد الكبائن 40 عربة تمتد على طول 2.5 كم بين محطة التلفريك الأولى في غابات اشتفينا ومحطة التلفريك الثانية قرب قلعة عجلون.