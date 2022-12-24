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السبت، 24-12-2022 06:02 م

عجلون: ناشطون ومتطوعون يؤكدون أهمية المبادرات في تعزيز التضامن الإنساني

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الوكيل الاخباري - أكد عدد من الناشطين والمهتمين في مجال العمل التطوعي والاجتماعي بمحافظة عجلون، أهمية تنفيذ المبادرات التي تعنى بأهمية تعزيز ثقافة التضامن الإنساني والتكافل وروح المشاركة لتحقيق التنمية.

وأشاروا إلى أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذل في مجال رفع الوعي العام بأهمية التطوع كخارطة طريق لتشجيع التضامن وضرورة التزام الجهات المعنية بتعزيزه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية.

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