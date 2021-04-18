الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

34 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

مطالبة بإنشاء جسر مشاة فوق شارع خطير بالزرقاء

الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

الأمن يحذر من الكتلة الهوائية الحارة

وزير الزراعة : السيطرة على نسبة عالية من الجراد - صور

الزراعة تؤكد خلو العقبة من الجراد

أسعار الذهب الأحد 18/4/2021

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

الأحد، 18-04-2021 12:03 م

جهود كبيرة وإسناد من سلاح الجو الملكي

وزير الزراعة : السيطرة على نسبة عالية من الجراد - صور

6
طائرة من سلاح الجو الملكي خلال مكافحة الجراد


الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة ، المهندس خالد الحنيفات ان الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كوادر وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية وإسناد سلاح الجو وكافة الجهات المعنية في عدد من  المواقع التي شهدت دخول للجراد الصحراوي قد أدت الى القضاء على نسبة كبيرة جدا من مجموعات الجراد الصحراوي .

وبين الحنيفات في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ،أن السرب الواحد يتكون من ملايين الحشرات وتغطي احيانا مئات الكيلو مترات  وان المجموعات التي دخلت المملكة في عدد من الأماكن كان تركيزها في منطقة المدورة التي شهدت مكافحة واسعة على مدار الايام الماضية استخدمت كافة المعدات اللازمة واسناد سلاح الجو للوصول الى هذا المستوى من السيطرة التامة .

واشار الحنيفات الى ان جهود المكافحة في الرويشد كانت كبيرة وتم السيطرة على الجزء الاكبر من اعداد الجراد مع استمرارية الفرق الاستكشافية في رصد الجيوب الباقية من اثر المكافحة ورصد دخول أي اعداد اخرى وايضا القضاء على الاعداد البسيطة التي وصلت لمنطقة الازرق بسبب المكافحة الشديدة والعمل الاستكشافي مستمر في كافة المناطق المحاذية للحدود .

اضافة اعلان

وأوضح الحنيفات ان المتابعة مستمرة والفرق الاستكشافية وفرق المكافحة والجاهزية في المبيدات والاليات والاسناد من قبل مديريات الزراعة في كافة المحافظات ستبقى متيقظة وفي تنسيق تام حتى الانتهاء من المشكلة.

 








 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بيض

الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

1438542083hot

الأمن يحذر من الكتلة الهوائية الحارة

عقبة

الزراعة تؤكد خلو العقبة من الجراد

حح

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

خد

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

أخبار متعلقة
من2

وزير الزراعة : مساندة من سلاح الجو لمكافحة الجراد - صور

قرار

القرارات الحكومية الصارمة تشعل مواقع التواصل

تفا

خطوط رئيسية لقرارات حكومية إثر كورونا

3202126155410195384873

القدرة الاستيعابية للمستشفيات حسب الأقاليم

eeee

إدارة الأزمات : ارتفاع بوفيات وإصابات كورونا واجراءات لحماية المواطنين - بيان

320212520930683918698

بدء العمل بالتوقيت الصيفي بالاردن