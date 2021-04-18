وزير الزراعة : السيطرة على نسبة عالية من الجراد - صور

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة ، المهندس خالد الحنيفات ان الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كوادر وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية وإسناد سلاح الجو وكافة الجهات المعنية في عدد من المواقع التي شهدت دخول للجراد الصحراوي قد أدت الى القضاء على نسبة كبيرة جدا من مجموعات الجراد الصحراوي .



وبين الحنيفات في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ،أن السرب الواحد يتكون من ملايين الحشرات وتغطي احيانا مئات الكيلو مترات وان المجموعات التي دخلت المملكة في عدد من الأماكن كان تركيزها في منطقة المدورة التي شهدت مكافحة واسعة على مدار الايام الماضية استخدمت كافة المعدات اللازمة واسناد سلاح الجو للوصول الى هذا المستوى من السيطرة التامة .



واشار الحنيفات الى ان جهود المكافحة في الرويشد كانت كبيرة وتم السيطرة على الجزء الاكبر من اعداد الجراد مع استمرارية الفرق الاستكشافية في رصد الجيوب الباقية من اثر المكافحة ورصد دخول أي اعداد اخرى وايضا القضاء على الاعداد البسيطة التي وصلت لمنطقة الازرق بسبب المكافحة الشديدة والعمل الاستكشافي مستمر في كافة المناطق المحاذية للحدود .

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وأوضح الحنيفات ان المتابعة مستمرة والفرق الاستكشافية وفرق المكافحة والجاهزية في المبيدات والاليات والاسناد من قبل مديريات الزراعة في كافة المحافظات ستبقى متيقظة وفي تنسيق تام حتى الانتهاء من المشكلة.

















