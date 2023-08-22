آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، الثلاثاء، إن الدائرة تعمل الآن على تطوير آلية احتساب مؤشر حجم التداول العقاري للتقارير الدورية، وذلك للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

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وأضاف العموش، أن عملية الاحتساب القديمة تحتاج إلى مراجعة، وسيتم الاعتماد على البيانات المدخلة إلكترونيا على نظام الدائرة، بحيث تعكس حجم التداول العقاري الفعلي بحسب المملكة.

وأوضح أن التقرير التي ستصدر وفق آلية الاحتساب الجديدة، لن تكون قابلة للمقارنة مع التقارير السابقة لاختلاف المعادلة الحسابية، وستعتمد الدائرة على مقارنة التقارير الجديدة بشكل شهري.



وأكّد العموش، أن تعديل آلية الاحتساب جاء تطبيقا لمبدأ الشفافية، ولحرص الدائرة على مصداقية المعلومات والبيانات الصادرة عنها.