أبو الراغب: "جودبي" يعمل حاليا على إنتاج طائرة الباشق المسيرة

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) رئيس دائرة المبيعات وإستراتيجية الأعمال، المهندس راتب أبو الراغب، أهمية مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، باعتباره أول مؤتمر إقليمي متخصص بالطائرات المسيرة وتطبيقاتها المختلفة وأجهزة التصدي.

اضافة اعلان



وأضاف أبوالراغب أن المؤتمر ناقش مواضيع غاية في الأهمية من ضمنها التنظيم والقوانين والترتيبات اللازمة لاستخدام الطائرات المسيرة والاستخدامات الحديثة لها، وكيفية التشبيك بين المهتمين بهذا الشأن ونقل التكنولوجيا فيما بينهم.



وبين أبو الراغب أن المركز الأردني للتصميم والتطوير الذي يعد رائدا في هذا المجال يعمل حاليا على إنتاج طائرة الباشق المسيرة التي تتوفر بنسختين إحداهما كهربائية، وأخرى تعمل على الوقود، بالإضافة إلى استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج بعض القطع الخاصة بالطائرات المسيرة، وإنتاج بعض المنظومات الأخرى التي تسطيع تسليح الطائرات المسيرة، إلى جانب العمل على تعزيز تطبيقات الحماية من الطائرات المسيرة من خلال إنتاج أجهزة التشويش ومضادات الطائرات وتم بالفعل عرض نموذج حديث لهذه الأنظمة وهو عبارة عن بندقية تمسك باليد للاستخدامات التكتيكية للقوات الخاصة.



وأشار إلى أن المركز يعرض في المؤتمر تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز متعدد الاستخدامات، بما فيها صيانة بعض أنواع الطائرات واستخدام هذه التقنية في التدريب لانخفاض تكاليفها.



وثمن أبو الراغب المشاركة الواسعة في المؤتمر والمعرض التي شملت عددا من الدول الشقيقة والصديقة ومجموعة كبيرة من المتحدثين من مختلف دول العالم.