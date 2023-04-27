أبو السمن: نقف على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات

الوكيل الإخباري

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- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن خلال لقائه، اليوم الخميس، في مكتبه، رئيس مجلس محافظة الكرك "اللامركزية" عبد الله العبادلة وأعضاء المجلس، القضايا والملفات المتعلقة بمجلس المحافظة.وأكد أبو السمن أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات، لتذليل جميع العقبات التي تواجههم؛ لتقديم أفضل الخدمات، مشددًا على حرصه على استمرارية التنسيق والتعاون بين مدراء مديريات الأشغال بالمحافظات مع مجالس اللامركزية.وأشار إلى أن الوزارة حريصة على إنجاح مجالس المحافظات وتعزيز دورها الوطني وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها.وشدد أبو السمن على تنفيذ مشاريع المحافظة في قطاع الأشغال وإجراء الدراسات للمشاريع الواردة ضمن موازنة المحافظة للعام الحالي وتسريع الاجراءات اللازمة للسير في تنفيذ المشاريع في القطاعات الأخرى وتذليل العقبات وحل القضايا والملفات المتعلقة بالمجلس التي تواجه تنفيذ المشاريع، وطرح العطاءات قبل نهاية شهر حزيران المقبل.ولفت أبو السمن إلى حرص الوزارة على التعاون المستمر والبنّاء مع مختلف مجالس المحافظات بما يحقق المصلحة الوطنية، ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة لن تألُ جهدا عن تقديم واجباتها، وتسريع تنفيذ الإجراءات جميعها التي من شأنها خدمة مناطق المحافظة كافة بشكل عملي ويسير.واستعرض رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، بحضور امين عام الوزارة بالوكالة ومدير ادارة شؤون المحافظات ومدير ادارة الشؤون المالية والادارية ومدير أشغال محافظة الكرك واقع عمل المجلس وضرورة وضع آلية عمل محددة ليتمكنوا من اداء مهامهم بالشكل المطلوب وتنفيذ المشاريع الضرورية وطلبات المواطنين والمدرجة على الموازنة التي يجب ان تنفذ خدمة لأبناء المحافظة وتحقق التنمية.من جهتهم ثمن رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والاسكان في تنفيذ مشاريع المحافظة، وتأكيدها على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين كافة الجهات المعنية، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع سويتها.