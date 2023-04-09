إطلاق مبادرة أمل في مستشفى الكرك الحكومي

الوكيل الإخباري - أطلق طلبة كلية التمريض في جامعة مؤتة، اليوم الأحد، بمستشفي الكرك الحكومي مبادرة صحية بعنوان: "أمل"؛ للتوعية بالأغذية الصحية خلال شهر رمضان.

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وقالت مشرفة المبادرة رئيسة قسم تمريض صحة البالغين، الدكتورة ديما المحاسنة، إن الهدف من المبادرة توعية مرضى السكري والضغط بأهمية النظام الغذائي الصحي المتوازن خلال الشهر الفضيل.



وأكدت أهمية الالتزام بالحصص الغذائية المرتبطة بالنظام الغذائي المتوازن للحفاظ على صحة الجسم وتجنب مخاطر الأمراض السارية، وخاصة الفئات التي تعاني من أمراض السكري والضغط، مبينة نوعية وكميات الغذاء المناسب ومعدات السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.



ونصحت بتجنب الإفراط بالأكل وخاصة النشويات والسكر، مشيرة إلى أهمية ممارسة النشاط البدني ومراجعة الطبيب المختص بحال ظهور أعراض مرضية تؤثر على سلامة الجسم.