أبو حسان تدعو الأحزاب إلى تبني برامج سياسية واقتصادية متكاملة

الوكيل الإخباري - دعت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة المحامية ريم أبو حسان، الأحزاب السياسية إلى تبني برامج سياسية اقتصادية واجتماعية متكاملة.

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وقالت أبو حسان خلال ندوة بعنوان " الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية، نظمها منتدى زي الثقافي، "إننا نريد أحزاباً تطبق مشاركة المرأة والشباب فعلياً، وتقدم برنامجاً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً متكاملاً، وقادرة على تقديم البدائل والحلول".



وأشارت أبو حسان في بيان اليوم الخميس، إلى العوامل المساعدة في تعزيز العمل الحزبي في الوقت الراهن وعلى رأسها، الدعم الملكي المطلق ومساندة جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب "قوننة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشكل تشريعات ثابتة محصنة في الدستور وبحاجة لأغلبية لتعديلها".



وبينت خلال الندوة، التي أدارها رئيس المنتدى يوسف العمايرة، أبرز منجزات حملات التوعية والجولات التي شاركت فيها خلال فترة مناقشة التعديلات الدستورية، ومناقشة قوانين الانتخاب والأحزاب، متطرقة إلى أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.



وخلال الندوة، قدم الدكتور محمود عواد الدباس قراءة في حال العمل الحزبي والأحزاب حديثة التأسيس، وسبل تطوير العمل الحزبي، وأبرز التطورات في القوانين الناظمة للتحديث السياسي.