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الخميس، 06-10-2022 09:20 ص

وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي

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الوكيل الإخباري - وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، برفقة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني، وإعلان إطلاق العمل به.

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ووقعت حكومتا الأردن والعراق في سبتمبر/ أيلول 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


وبخصوص الربط الكهربائي الأردني العراقي، باشرت شركة الكهرباء الوطنية إجراءات تنفيذ المشروع من خلال تحضير العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة وإنشاء خط الربط الكهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق.


الشركة، أعلنت أخيرا عن طرح العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق وينتظر أن تكون جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد الجارة الشرقية بالطاقة الكهربائية من قبل الأردن بقدرة 400 كيلو فولت.


وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار على أن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام 2022.

 

 

 




 

 


 

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