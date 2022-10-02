أجور جديدة وتعديل مسارات الباص السريع - أسماء

الوكيل الإخباري - تبدأ أمانة عمان الكبرى اليوم الأحد تعديل مسارات الباص السريع وآلية احتساب الأجور الجديدة. اضافة اعلان





وقالت إنه تم تعديل خط سير مسار رقم 38: مجمع المحطة / جبل الأخضر/ الذراع الغربي، ودمج مسار رقم 10 (مجمع المحطة / جبل النزهة/ ضاحية الأمير الحسن /الخزنة) ومسار رقم 15 (مجمع الشمال / الجامعة الإسلامية) ليصبح (محطة طارق /الجامعة الإسلامية /الخزنة) بمسار رقم 15.



وأضافت أنه تم دمج مسار رقم 7 (مجمع المحطة / الونانات) ومسار رقم 8 (مجمع المحطة / ماركا الشمالية / التطوير الحضري / قرية خالد) ليصبح (المحطة/ الونانات /قرية خالد) بمسار رقم 8.



وأشارت أمانة عمان الكبرى، إلى أن هذه المسارات ستخضع إلى آلية احتساب الأجور الجديدة، حيث بإمكان المواطنين التنقل بين مسارات الباص سريع التردد BRT مجاناً خلال 60 دقيقة من ختم البطاقة الأول، كما بإمكانكم التنقل بين مسارات الباص سريع التردد BRT ومسارات باص عمّان ضمن خطة التنقل المجاني (/3/2/14/5/6/8/11/12/15/21/22/28/32/34/35/36/38) خلال 60 دقيقة من ختم البطاقة الأول.



وبينت أنه بإمكان المواطنين الانتقال من خطوط باص عمّان لأي من خطوط الباص سريع التردد BRT فقط بدفع فرق الأجرة لتصل القيمة الإجمالية إلى 65 قرش لجميع الرحلات.

