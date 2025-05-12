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الشطرنج بات ممنوعاً في أفغانستان .. تعرف على السبب

لعبة الشطرنج
لعبة الشطرنج
 
الإثنين، 12-05-2025 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية حظر الشطرنج في البلاد، وفقًا لوكالة "خاما برس".اضافة اعلان


وجاء القرار، بحسب المصادر، نتيجة دوافع دينية، حيث اعتبرت الجهات الرسمية أن الشطرنج يُصنَّف كنوع من ألعاب القمار، ويتعارض مع التعاليم الدينية المعتمدة في البلاد.

ويأتي هذا الحظر في سياق سلسلة من القيود المفروضة على الأنشطة الرياضية ، إذ رفضت السلطات سابقًا الاعتراف بمشاركة اللاعبات الأفغانيات في أولمبياد باريس 2024، مؤكدين أن ثلاثة رجال فقط يمثلون أفغانستان رسميًا، في ظل الحظر الكامل على الرياضة النسائية في البلاد.

يُذكر أنه في عام 2024 حظرت أفغانستان مباريات الفنون القتالية المختلطة، معتبرة أنها "عنيفة" للغاية، في حين أن لعبة الكريكيت لا تزال تُمارس على نطاق واسع، ولكن بين الرجال فقط.

روسيا اليوم 
 
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