أردنية توجه نصيحة بعد وفاة زوج ابنتها العريس العربيات بتسرب غاز تدفئة

الوكيل الإخباري - وجهت السيدة عبير جبجي نصيحة للأردنيين بعدم تركيب نظام التدفئة بالغاز بدون تركيب جهاز الكشف عن تسريب الغاز بعد الحادثة الأليمة التي أودت بحياة زوج ابنتها محمد عربيات .

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وقالت عبير في منشور لها عبر حسابها الخاص في " فيسبوك " : " أناشد الجميع بعدم تركيب نظام التدفئة الجديد، الذي يوصل حارقة تعمل على الغاز liquid propane gas LPG على نظام التدفئة المركزية بدون جهاز الكشف عن الغاز sensor وإختيار شركة مرخصة وخبيرة في الموضوع، وعدم الإسراع في تشغيله بدون فحص من الدفاع المدني/ إدارة الوقايه، قسم الغاز " .



وروت عبير تفاصيل ما حدث مع ابنتها وزوج ابنتها قبل بضعة ايام من وفاته :"قبل الحادث بثلاث أيام ذهب محمد وابنتي لين إلى الطوارىء مرتين يشكون من ألم في الصدر وضيق في التنفس كأعراض الإنفلونزا. وكانت النتيجه إعطائهم مضادات حيويه ومسكنات .. حتى مستشفياتنا لم تكشف سببب شعورهم بهذه الأعراض " .

وفي ختام حديثها ناشدت السيدة عبير جبجي المستشفيات والطوارئ أن تجري فحص الدم الخاص بالغاز عندما تتلقى أشخاص يشكون من عوارض الإنفلونزا ويكون السؤال في البداية عن نوع التدفئة المستخدمة في البيت ، قائلة :" لعلنا لا نفقد أشخاص أخرين قد يتعرضوا لهذا النوع من الحوادث.. وحبيبي يا محمد الله يرحمك برحمته وليبقى ذكرك مؤبداً..وجع فراقك أليم أليم يا حبيبي وقلوبنا تبكي لشدة إشتياقنا لك ".



وكان قد توفي الشاب محمد عربيات في 27 من ديسمبر الماضي اثر استنشاق غاز تدفئة في محافظة البلقاء بعد اسبوعين من زفافه.



