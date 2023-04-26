الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

توفي بعد صديقه بـ 3 أيام .. تعاطف واسع بوفاة الشابين ابو عذية والشياب

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 7% خلال الربع الأول من العام الحالي

الصفدي حول قضية النائب العدوان: أخبار طيبة قريباً

الطاقة الدولية: نمو كبير بسوق السيارات الكهربائية في 2023

الدفاع المدني ينقذ طفل عالق على كرنيش طابق ثالث بمدرسة في إربد - فيديو

هزة أرضية في العراق

حركة قوية بالعقود الآجلة والأسواق في دائرة الخطر

الاقتصاد الرقمي تدعو لتفعيل الهوية الرقمية

الأربعاء، 26-04-2023 03:45 م

أردني يروي تفاصيل مؤلمة عاشها قُبيل اجلائهم من السودان

WhatsApp Image 2023-04-26 at 15.46.46


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

روى الأردني محمد يونس عليان 44 عاماً والمقيم سابقاً في السودان تفاصيل مروعة للأحداث الدائرة هناك قُبيل اجلاءه وعدد كبير من الاردنيين والعرب بتوجيهات ملكية سامية منذ يوم السبت الماضي.

وقال عليان في حديث لـ " الوكيل الإخباري " أنه يقيم في السودان منذ 2015 ويعمل لدى شركة مقاولات أردنية ، ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم بعمر الـ 13 عاماً .

اضافة اعلان


وروى عليان تفاصيل دامية لأول يوم من الأحداث قائلاً  :"مساء الجمعة 14 من نيسان بعد الافطار مع العائلة سمعنا اصوات انفجارات واطلاق للعيارات النارية في الشارع العام ومن مكان اقامتنا في بناية قرب مطار الخرطوم مما تسبب لنا بحالة ذعر شديد" .


واضاف : "بعد ذلك انقطعت الكهرباء عن المنطقة التي نسكن بها ، ولكن لدينا في مكان اقامتنا مولد كهرباء لجميع الشقق ، ولكن انتابنا الخوف الشديد من انارة منازلنا تفادياً للفت انتباه الجماعات المسلحة في الشوارع، واصبحنا نتناوب لشحن هواتفنا للتواصل مع الجيران على امل ايجاد مهرب لنا مع بزوغ شمس اليوم التالي.


واستطرد "صباح اليوم التالي اشتدت المواجهات وادركنا صعوبة المخاطرة بالخروج من منازلنا ، حيث لجئنا للنزول الى طوابق التسوية الى ان تهدأ اصوات اطلاق النيران ، واصفاً ذلك بلحظات رعب عاشها الكثيرون" .


وأكد عليان انه وبعد 5 ايام من هذا الوضع اتخذ قرارا جريئاً بالخروج من البناية التي يقطن بها الى منطقة تدعى المنشية حيث الاوضاع الامنية اهدأ حيث يقيم صديقه ، واصفا رحلته بمركبته بالافلام حيث رأى جثث ملقاة في الشارع ومنها المتعفن ولكنه اتخذ طرقاً فرعية للوصول بامان .


وتابع "فور وصولنا الى المنشية حرصنا وابناء الجالية الاردنية الى تكثيف المنشورات للمساعدة واكد انه تلقى رسالة من وزارة الخارجية الاردنية بموعد ومكان الاجلاء ".


واختتم عليان قوله بتقديم جزيل الشكر للجهات الاردنية المسؤولة والمشاركة بعملية الاجلاء واصفاً موقفاً نبيلاً لاحداهم :" ابني كان يبكي من الخوف ثم جاء احد افراد البعثة وجمع اطفالنا لتهدئتهم والتخفيف من روعهم وانهم سيعودون سالمين الى ارض الوطن.


وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريحات امس الثلاثاء، إن إجلاء الأردنيين من السودان يعد أكبر عملية إجلاء يقوم بها الأردن، والأردن سيقدم العون لكل من يحتاج له، وسلامة الأردنيين هي الأساس.
ووصف تفاصيل الترتيب للإجلاء، وقال إن العملية اللوجستية كانت صعبة، وتواصلت الوزارة مع الأردنيين الذين كانوا في السودان.


وأشار الصفدي إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتكريس كل إمكانات الدولة لإجلاء كل مواطن أردني موجود في السودان وتقديم الدعم والعون لكل من يحتاجه.

وشُكلت خلية أزمة لوزارة الخارجية، وخلية أزمة وطنية تضم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لضمان عملية إجلاء سالمة وآمنة.
وقال الصفدي إن دولا جعلت من الأردن منطلقا لعمليات الإجلاء الخاصة بها مثل ألمانيا وهولندا، كما أجلت تلك الدول أردنيين عبر طائراتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63cf9a8624658

ارتفاع أرباح الشركة العامة الأردنية للصوامع إلى 5.3 مليون دينار

FupDHmcWIAIJcTn

الملك يطلع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار

6449181136a61

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

1682512394578

وزير السياحة يشيد بجهود الفريق القائم والمنظم لفعاليات رمضانيات 2023

0L5A3771

الصفدي يغادر إلى جمهورية قبرص

main_image6448375e6e9a9

توفي بعد صديقه بـ 3 أيام .. تعاطف واسع بوفاة الشابين ابو عذية والشياب

أخبار متعلقة
8

وصول طائرة إجلاء سادسة من السودان إلى مطار ماركا العسكري

4202323174241243829441

وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد أهمية دور الأردن في إجلاء الرعايا من السودان

4202323204919393804473

ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء اليوم

ططكك

طائرتان جديدتان لإجلاء أردنيين من السودان اليوم

64467a339e626

وزارة الخارجية تقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

1682289851741

وصول طائرات الإجلاء الأربع التابعة لسلاح الجو الملكي من السودان