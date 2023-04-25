ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء اليوم

الوكيل الاخباري - قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك، إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء الثلاثاء، مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.



وقالت الوزارتان إن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي، الأحد، إن الأردن كان قاعدة لدول لإجلاء رعاياهم من السودان.



وأضاف أن الأردن قدم مساعدات كثيرة لدول صديقة باستخدامها الأراضي الأردنية للانطلاق لإجلاء الرعايا من السودان، ومنها دول ألمانيا وهولندا وإيطاليا والنرويج وبريطانيا والسويد.

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