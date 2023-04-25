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الثلاثاء، 25-04-2023 12:45 م

طائرتان جديدتان لإجلاء أردنيين من السودان اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، أن طائرتين يتوقع وصولهما اليوم للأردن، ستقلان نحو 170 شخصا بينهم أردنيون قادمون من السودان ضمن خطة إجلاء تقوم بها المملكة.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالي ، إن طائرتين ستصلان من السودان اليوم "نتوقع بعد عصر اليوم تصل الطائرة الأولى".


ويقدر عدد الأشخاص الذين تقلهم الطائرتان نحو 170 شخصا بينهم أردنيون ورعايا من دول أخرى "إذا كان هناك متسع في الطائرتين" بحسب المجالي.


ووصلت إلى مطار ماركا العسكري، بعد منتصف الليل، طائرات الإجلاء الأربعة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من مطار بورتسودان الدولي في السودان.


وتحمل الطائرات الأربعة على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من دول عربية وأجنبية.


 




 

 


 

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