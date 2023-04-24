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الإثنين، 24-04-2023 09:15 ص

وصول طائرات الإجلاء الأربع التابعة لسلاح الجو الملكي من السودان

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الوكيل الإخباري- وصلت إلى مطار ماركا العسكري، بعد منتصف الليل، طائرات الإجلاء الأربع التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني التي أرسلت إلى السودان بتوجيهات ملكية سامية لنقل الأردنيين وعائلاتهم وعدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة.

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وأقلت الطائرات الأربع 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا أشقاء من دولة فلسطين وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.


وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أعدت خطة إجلاء بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتم تنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان الشقيق.


وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتسيير الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة.


من جانبهم، أشاد عدد من العائدين بالجهود التي بذلتها الجهات الأردنية الرسمية بإجلائهم من السودان، معبرين عن شكرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة الأردنية على سرعة الإجراءات التي أمنت وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

 




 

 


 

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