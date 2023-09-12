أردني يكتشف نجما متفجرا "سوبرنوفا" على بعد 45 مليون سنة ضوئية

الوكيل الإخباري- اكتشف مدير مركز الفلك الدولي وعضو الجمعية الفلكية الأردنية محمد شوكت عودة نجما متفجرا (سوبرنوفا) جديدا مساء الجمعة الماضي الموافق 8 أيلول 2023 بعد تسعة شهور من الرصد المستمر في مرصد الختم الفلكي في أبوظبي في مجرة NGC 1097 ( كالدويل 67)، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

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وبحسب السكجي، فإن النجم المتفجر (سوبرنوفا) هو مجرة حلزونية تقع في الجزء الجنوبي من العنقود المجري الذي يسمى الكور Fornax وتبتعد مسافة 45 مليون سنة ضوئية (حوالي 425 مليون تريليون كيلومتر)، ويقبع في مركز هذه المجرة ثقب أسود فائق الكتلة وكتلته أكثر من 140 مليون مرة من كتلة الشمس، ويقوم بابتلاع المادة المحيطة حوله بشكل تدريجي.



وقد تم توثيق هذا الاكتشاف في الاتحاد الفلكي الدولي IAU وأعطي الرمز SN 2023rve، وبعد يوم من هذا الاكتشاف قام الفلكي كلاوديو بالكون في إيطاليا برصد وتحليل الأطياف لهذا النجم وأكد أنه "سوبرنوفا" من النوع الثاني، وهو نجم كبير الكتلة حيث إنه أكبر من الشمس بحوالي 8 مرات، وفي هذه الحالة يتحول هذا النجم إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني.



وأشار السكجي إلى أنه تم توثيق هذا الاكتشاف أيضا في الجمعية الفلكية الأميركية لراصدي النجوم المتغيرة AAVSO وهي إحدى الجهات المعتمدة بتوثيق النجوم المتغيرة الجديدة وذلك لإضافته إلى كتالوغات النجوم المتغيرة.



يذكر أن عضو الجمعية الفلكية الأردنية ومركز الفلك الدولي أنس صوالحة قد رصد هذا النجم المتفجر السوبر نوفا SN 2023rve من سماء الأردن بعد اكتشافه.

السوبرنوفا أو المستعر الأعظم هو انفجار نجمي قوي ومضيء، يحدث في نهاية مراحل التطور النجمي عندما ينفد الوقود النووي داخل النجم فتتغلب قوة الجاذبية على القوى النووية الداخلية وينهار النجم ويتحول إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني.



ويمكن رصد انفجارات السوبرنوفا في مجرة درب التبانة من خلال التلسكوبات الفلكية الحديثة، وأحدث انفجار للسوبرنوفا تم رؤيته بالعين المجردة هو SN 1987A وهو انفجار نجم في سحابة ماجلان الكبرى، حيث شارك صديق الجمعية الفلكية الأردنية الفلكي البريطاني كولين هينشو في رصده، وقد استضافته الجمعية في فعاليات فلكية عدة.

